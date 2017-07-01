День военно-морского флота в Одессе

Тысячи одесситов и гостей города отмечают сегодня совместно с военными моряками 25-летие Военно-морских сил Украины. Около причалов Одесского морвокзала по случаю Дня ВМС выстроилась линейка боевых кораблей, которую возглавляет флагманский фрегат "Гетман Сагайдачный", а также образцы военной техники.

2017-й год объявлен годом ВМС, он стал переломным годом в развитии флота. Сейчас флот получает необходимые финансовые и материальные ресурсы, завершаются системные ремонты и модернизация боевых кораблей и катеров, флот пополнили четыре новые бронированные артиллерийские катера.