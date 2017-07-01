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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Преображенский парк уже за забором. Почти

Категория: Фоторепортаж


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Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
Преображенский парк уже за забором. Почти
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Планируемая реокнструкция Преображенского парка в Одессе предполагает установку забора по периметру парка, - сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на заседании исполкома.

"Что касается перспектив этого парка, то мы занялись этим вопрос достаточно плотно. Во-первых мы предложили сделать там ограждение. Потому что этот парк имеет дурную славу в городе, и органы правопорядка не дадут мне соврать, что примерно раз в неделю там находят новый труп из числа лиц без определенного места жительства и не только", - отметил городской голова.

Главная задача властей - сделать парк безопасным.

Наличие рядом "Привоза", наличие рядом достаточно беспокойного квартала, делает его опасным для жителей города. Поэтому первоочередная наша задача - сделать его безопасным. Здесь будут установлены видеокамеры, территорию будут патрулировать силы муниципальной безопасности совместно с патрульной полицией.


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Преображенский парк уже за забором. Почти

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