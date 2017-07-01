Тайландский бокс на ринге Одессы

6 июля на крытом спортивном комплексе Национального университета «Одесская юридическая академия» стартовал Чемпионат Украины среди юношей и юниоров по таиландскому боксу, а также проходит первая Всеукраинская универсиада по таиландскому боксу. Соревнования проводит Министерство молодёжи и спорта Украины.

В универсиаде примут участие представители вузов со всех уголков Украины, в том числе из Донецкой и Луганской областей. На ринге за победу сражаются свыше 400 спортсменов. Победители Чемпионата Украины будут представлять нашу страну на Чемпионате мира, а победители первой Всеукраинской универсиады отправятся в Таиланд на Всемирную универсиаду.