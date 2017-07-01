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  • Дата: Сегодня, 19:28
Сегодня, 19:28

Тайландский бокс на ринге Одессы

Категория: Фоторепортаж


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Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
Тайландский бокс на ринге Одессы
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6 июля на крытом спортивном комплексе Национального университета «Одесская юридическая академия» стартовал Чемпионат Украины среди юношей и юниоров по таиландскому боксу, а также проходит первая Всеукраинская универсиада по таиландскому боксу. Соревнования проводит Министерство молодёжи и спорта Украины.

В универсиаде примут участие представители вузов со всех уголков Украины, в том числе из Донецкой и Луганской областей. На ринге за победу сражаются свыше 400 спортсменов. Победители Чемпионата Украины будут представлять нашу страну на Чемпионате мира, а победители первой Всеукраинской универсиады отправятся в Таиланд на Всемирную универсиаду.


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Тайландский бокс на ринге Одессы

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