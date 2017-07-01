На Ланжероне появилась новая достопримечательность

На набережной «Ланжерона» устанавливают новый арт-объект авторства известного одесского скульптора Михаила Ревы — бронзовую дверь с надписью Domus Solis («Дом Солнца»).

Официальное открытие скульптуры назначено на эти выходные. Сейчас же рабочие заканчивают крепеж конструкции. Через нее можно будет видеть лучи нашей ближайшей звезды.

По словам скульптора, на создание композиции у него ушло семь месяцев, а прообразом портала стала настоящая дверь, найденная на свалке.