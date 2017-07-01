«Песни у моря»: в разгар курортного сезона в Затоке состоялся вокальный конкурс

В пятницу прошел первый вокальный конкурс «Песни у моря» в Затоке, на базе отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия». Он приурочен к празднованию пятого юбилея со дня открытия базы. В нём приняли участие конкурсанты разных возрастов со всей Одесской области. Особенностью конкурса стало отсутствие возрастных ограничений. На одной сцене пели и седовласые мужчины, и совсем юные ребята, которые делают свои первые шаги в творческой карьере. Большинство из них исполняли одесские песни, но нашлось место и фольклору, и зарубежным композициям.