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  • Дата: Сегодня, 18:41
Сегодня, 18:41

В Одессе будет немецкий сквер

Категория: Фоторепортаж


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В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
В Одессе будет немецкий сквер
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Вслед за Стамбульским парком в Одессе может появиться Регенсбургская аллея. О таком намерении сообщили городские власти города-побратима Одессы Регенсбурга во время рабочего визита к ним вице-мэра Анатолия Орловского.

Уже принято решение о разработке совместного проекта аллеи в Старопортофранковском сквере, напротив средней школы №122 и рядом с церковью Святителя Георгия Богослова и Мученицы Зои.

Немцы собираются использовать новые «зеленые» технологии, а внутри аллеи установят якорь-сердце – туристический символ Одессы.


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В Одессе будет немецкий сквер

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