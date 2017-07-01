В Одессе будет немецкий сквер

Вслед за Стамбульским парком в Одессе может появиться Регенсбургская аллея. О таком намерении сообщили городские власти города-побратима Одессы Регенсбурга во время рабочего визита к ним вице-мэра Анатолия Орловского.

Уже принято решение о разработке совместного проекта аллеи в Старопортофранковском сквере, напротив средней школы №122 и рядом с церковью Святителя Георгия Богослова и Мученицы Зои.

Немцы собираются использовать новые «зеленые» технологии, а внутри аллеи установят якорь-сердце – туристический символ Одессы.