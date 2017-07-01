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  • Дата: Сегодня, 17:44
Сегодня, 17:44

В Одессе появился съедобный мужчина

Категория: Фоторепортаж


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В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
В Одессе появился съедобный мужчина
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В Одессе установили очередной Национальный рекорд – создали самую высокую скульптуру из шоколада.

Скульптура ростом 2 метра 4 сантиметра и массой 40 килограмм представляет собой копию шеф-повара шоколадной мастерской «Kiss Chocolaterie», в стенах которой и состоялась презентация рекорда.

Статую измерил представитель Книги рекордов Украины Дмитрий Яицкий, который подтвердил – Национальный рекорд побит.

Стоит отметить, что мастера создали целого шоколадного человека, которого «одели» в футболку и фартук из мастики.

Рекорд состоялся в честь всемирного Дня шоколада.

 


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В Одессе появился съедобный мужчина

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