В Одессе появился съедобный мужчина

В Одессе установили очередной Национальный рекорд – создали самую высокую скульптуру из шоколада.

Скульптура ростом 2 метра 4 сантиметра и массой 40 килограмм представляет собой копию шеф-повара шоколадной мастерской «Kiss Chocolaterie», в стенах которой и состоялась презентация рекорда.

Статую измерил представитель Книги рекордов Украины Дмитрий Яицкий, который подтвердил – Национальный рекорд побит.

Стоит отметить, что мастера создали целого шоколадного человека, которого «одели» в футболку и фартук из мастики.

Рекорд состоялся в честь всемирного Дня шоколада.