В Одессе появился съедобный мужчина

Автор: Вячеслав Теняков "СЛОВО"
|
В Одессе установили очередной Национальный рекорд – создали самую высокую скульптуру из шоколада.
Скульптура ростом 2 метра 4 сантиметра и массой 40 килограмм представляет собой копию шеф-повара шоколадной мастерской «Kiss Chocolaterie», в стенах которой и состоялась презентация рекорда.
Статую измерил представитель Книги рекордов Украины Дмитрий Яицкий, который подтвердил – Национальный рекорд побит.
Стоит отметить, что мастера создали целого шоколадного человека, которого «одели» в футболку и фартук из мастики.
Рекорд состоялся в честь всемирного Дня шоколада.