В день празднования Касперовской иконы Божией Матери митрополит Агафангел возглавил Божественную литургию и многотысячный Крестный ход.

12 июля 2017 года, в день празднования чудотворной Касперовской иконы Божией Матери - Небесной Покровительницы Причерноморского края, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Одессы.

После завершения богослужения по традиции был совершен Крестный ход с чудотворным образом Царицы Небесной от Свято-Успенского кафедрального собора до возрожденного трудами Владыки Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Одессы.

На площади перед собором был совершен праздничный молебен, во время которого сонм архипастырей во главе с Высокопреосвященнейшим Агафангелом вознесли молитвы о мире в Украине и процветании богохранимой Одессы.

В своем архипастырском слове Владыка поздравил всех с этим знаменательным праздником.