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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Крестный ход

Категория: Фоторепортаж


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Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
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В день празднования Касперовской иконы Божией Матери митрополит Агафангел возглавил Божественную литургию и многотысячный Крестный ход.
12 июля 2017 года, в день празднования чудотворной Касперовской иконы Божией Матери - Небесной Покровительницы Причерноморского края, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Одессы.
После завершения богослужения по традиции был совершен Крестный ход с чудотворным образом Царицы Небесной от Свято-Успенского кафедрального собора до возрожденного трудами Владыки Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Одессы.
На площади перед собором был совершен праздничный молебен, во время которого сонм архипастырей во главе с Высокопреосвященнейшим Агафангелом вознесли молитвы о мире в Украине и процветании богохранимой Одессы.
В своем архипастырском слове Владыка поздравил всех с этим знаменательным праздником.


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Крестный ход

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