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Сегодня, 10:00

«Одесса читает. Одессу читают»

Категория: Фоторепортаж


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«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
«Одесса читает. Одессу читают»
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Под таким названием 12 июля в Одессе прошел необычный флешмоб. Выстроившись в живую цепь от Литературного музея на Ланжероновской, до памятника Исааку Бабелю на Жуковского горожане и гости города с книгами в руках, или с мобильными устройствами с выведенным текстом, читали друг другу отрывки из произведений одесских авторов на разных языках мира.
Организатор акции, эстонец и большой друг Одессы Мейлиса Кубитса, попытался этой акцией доказать, что Одесса остается многонациональным, космополитичным городом, в котором проживает огромное количество талантливых людей, которые могут объединиться воодушевленные уважением к культуре и таланту писателя. В данном случае речь шла о Иссаке Бабеле, с дня рождения которого 12 июля прошло 123 года.


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«Одесса читает. Одессу читают»

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