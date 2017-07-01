«Одесса читает. Одессу читают»

Под таким названием 12 июля в Одессе прошел необычный флешмоб. Выстроившись в живую цепь от Литературного музея на Ланжероновской, до памятника Исааку Бабелю на Жуковского горожане и гости города с книгами в руках, или с мобильными устройствами с выведенным текстом, читали друг другу отрывки из произведений одесских авторов на разных языках мира.

Организатор акции, эстонец и большой друг Одессы Мейлиса Кубитса, попытался этой акцией доказать, что Одесса остается многонациональным, космополитичным городом, в котором проживает огромное количество талантливых людей, которые могут объединиться воодушевленные уважением к культуре и таланту писателя. В данном случае речь шла о Иссаке Бабеле, с дня рождения которого 12 июля прошло 123 года.