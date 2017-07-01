Воронцовский переулок преображается

В Воронцовском переулке завершается текущий ремонт фасадов зданий и других исторических объектов.

В этом году запланировано отремонтировать 19 таких объектов. Из них 11 – фасады исторических зданий, в том числе объекты культурного наследия.

В настоящий момент работы продолжаются на объектах дома № 2 по Воронцовскому переулку. По всем другим адресам работы по текущему ремонту фасадов выполнены.

В связи с тем, что Воронцовский переулок в дальнейшем планируется сделать пешеходной зоной, управление дорожного хозяйства Одесского горсовета разрабатывает проектно-сметную документацию по капитальному ремонту тротуаров и дорожного покрытия Воронцовского переулка.