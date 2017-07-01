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  • Просмотров: 76
  • Дата: Вчера, 19:27
Вчера, 19:27

Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...

Категория: Фоторепортаж


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Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...
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В Одессе разрабатывают проекты по очищению фасадов зданий исторического центра от кондиционеров, габаритных балконов и кабелей.

В Одессе 1400 памятников архитектуры, большая часть которых находится в центре. Фасады находятся в неудовлетворительном состоянии, их вид портят самовольно установленные кондиционеры, расширенные балконы и кабели.

Председатель одесского горсовета Геннадий Труханов заявил, что нужно для начала продумать техническую часть переноса кондиционеров с фасадной части домов на крышу, но со стороны жильцов и предпринимателей ощущается большое сопротивление.

Напомним, ранее в мэрии призвали жителей домов на центральных улицах самостоятельно демонтировать кондиционеры с фасадов зданий. Однако...


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Кондиционеры перенесут к Карлсону, который...

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