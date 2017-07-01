Завершилось второе многодневное «Звездное Ралли» классических автомобилей, возраст которых превышает 30 лет с момента выпуска. В этот раз ралли было посвящено 105-й годовщине Одесского и Варшавского международных автопробегов 1912 года. Финишировали участники гонки в Одессе.

Протяженность пути для каждого участника была различная, но правила ралли позволяют выровнять шансы всех на призовые места. Самый долгий путь проделал экипаж из Беларуси на украинском «Запорожце», который проехал более тысячи километров.

Финальная остановка состоялась в парке Шевченко, где все участники ралли, доехавшие до финиша, приняли участие в выставке автомобилей, организованном Возрожденным Одесским клубом авто ретро (ВОКАР) им. Федора Шахматова при поддержке актива Федерации автоспорта и постоянной комиссии одесского городского совета по транспорту.