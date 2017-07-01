В последние годы участились случаи поражения каштанов минирующей молью. Данная проблема характерна не только для нашего города, но и для всех европейских городов.

Минирующая моль является опасным вредителем каштанов. Гусеницы живут и питаются внутри листьев, что приводит к уничтожению лиственного покрова деревьев и наносит существенный вред городским посадкам каштана.

С целью предотвращения негативных последствий коммунальное предприятие «Горзелентрест» приступило к обработке каштанов для предотвращения заражения минирующей молью. Всего будут привиты 1085 деревьев каштана. Для введения инъекции в сосудистую ткань дерева делается отверстие, лекарство расходится, попадая внутрь листьев, которые становятся несъедобными для минирующей моли. Вследствие данной процедуры личинка умирает.

PS: Такое в общем-то рядовое событие почему-то вызвало ажиотаж среди журналистской братии. Кто-то из них заметил: «Э, да нас тут больше, чем моли».