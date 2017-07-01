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  • Просмотров: 126
  • Дата: Сегодня, 15:29
Сегодня, 15:29

Минирующая моль

Категория: Фоторепортаж


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Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
Минирующая моль
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В последние годы участились случаи поражения каштанов минирующей молью. Данная проблема характерна не только для нашего города, но и для всех европейских городов.

Минирующая моль является опасным вредителем каштанов. Гусеницы живут и питаются внутри листьев, что приводит к уничтожению лиственного покрова деревьев и наносит существенный вред городским посадкам каштана. 

С целью предотвращения негативных последствий коммунальное предприятие «Горзелентрест» приступило к обработке каштанов для предотвращения заражения минирующей молью. Всего будут привиты 1085 деревьев каштана. Для введения инъекции в сосудистую ткань дерева делается отверстие, лекарство расходится, попадая внутрь листьев, которые становятся несъедобными для минирующей моли. Вследствие данной процедуры личинка умирает.

PS: Такое в общем-то рядовое событие почему-то вызвало ажиотаж среди журналистской братии. Кто-то из них заметил: «Э, да нас тут больше, чем моли».


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Минирующая моль

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