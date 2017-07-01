22 июля в библиотеке имени Эдуарда Багрицкого (улица Преображенская, 35-а) открылась экспозиция «Женщина-кошка», посвященная волонтерам-зоозащитницам и их подопечным. Волонтер Екатерина Бродская и слепая Малявка Волонтер Татьяна Анисимова и Солнышко Организаторы – домашний приют «Кошачье царство» и волонтерская группа «Зорко одно лишь сердце». Фотографы – Вадим Шуварский и Татьяна Стрельникова.

По словам инициатора проведения выставки – волонтера Екатерины Бродской, у экспозиции информационно-просветительские цели. Организаторы хотят привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных, вместе с тем продемонстрировав, что такие кошки (как и собаки) ничем не хуже домашних, породистых. «Каждое из запечатленных животных было найдено в плачевном состоянии. Но любовь и забота превратили их в тех холеных красавцев, которых вы видите на снимках. Одновременно мы пытаемся разрушить стереотип о том, что зоозащитница, да и вообще кошатница – это непременно «сумасшедшая бабка», окруженная тощими и больными животными. На фотографиях и вживую вы видите нормальных женщин разного возраста», – рассказывает волонтер.