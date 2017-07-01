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  • Просмотров: 412
  • Дата: Сегодня, 13:54
Сегодня, 13:54

Второе кладбище ждет инвентаризация

Категория: Фоторепортаж


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Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
Второе кладбище ждет инвентаризация
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Уникальные памятники, склепы и захоронения Второго христианского кладбища ждет инвентаризация, исследования и, в некоторых случаях, внесение в реестр объектов культурного наследия Одессы.

Такой достойный уважения труд взяли на себя общественники организации «Мой дом Одесса».

Общественники говорят о нескольких безымянных склепах красного кирпича с кованными элементами. Эти сооружения нуждаются в охране государства и должны стать, усилиями организации, памятниками архитектуры.


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Второе кладбище ждет инвентаризация

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