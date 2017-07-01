Второе кладбище ждет инвентаризация

Уникальные памятники, склепы и захоронения Второго христианского кладбища ждет инвентаризация, исследования и, в некоторых случаях, внесение в реестр объектов культурного наследия Одессы.

Такой достойный уважения труд взяли на себя общественники организации «Мой дом Одесса».

Общественники говорят о нескольких безымянных склепах красного кирпича с кованными элементами. Эти сооружения нуждаются в охране государства и должны стать, усилиями организации, памятниками архитектуры.