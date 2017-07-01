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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Одессу посетил корабль-артист

Категория: Фоторепортаж


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Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
Одессу посетил корабль-артист
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24 июля, в Одесский порт зашли два корабля постоянной группы НАТО, базирующейся в Средиземном море. Группу возглавит новейший британский эсминец D37 Dunkan, введенный в строй осенью 2013 года.

Благодаря своему футуристическому внешнему виду, эсминцы этого проекта не раз принимали участие в съемках кинофильмов.

HMS Dunkan — последний британский эсминец проекта 45. Длина 152 метра, ширина 21, осадка более 7 метров. Водоизмещение — 8500 тонн. Два газотурбинных двигателя Роллс-Ройс, мощностью по 29000 л.с. разгоняют его до скорости более 30 узлов. На борту — самая современная радиотехническая аппаратура, включая радар SAMPSON тип 1045. В составе вооружения противокорабельные и зенитные ракеты, а также пушки и крупнокалиберные пулеметы.


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Одессу посетил корабль-артист

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