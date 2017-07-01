Какой "Пассаж"!

Достопримечательность архитектуры XIX века сохранилась до наших времен на удивление в хорошем состоянии. Более того - функционирует до сих пор.

"Пассаж" являет собой архитектурный комплекс, который находится на углу улиц Дерибасовской и Преображенськой с магазинами на первом этаже и номерами со второго по четвертый этажи.

Строительство "Пассажа" начали в 1898 году и в 1899 уже завершили. А 23 января 1900 года сооружение освятили.

В путеводителях начала прошлого века о "Пассаже" писали как об одной из наилучших гостиниц Русской империи.