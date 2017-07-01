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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Какой "Пассаж"!

Категория: Фоторепортаж


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Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
Какой "Пассаж"!
next

Достопримечательность архитектуры XIX века сохранилась до наших времен  на удивление в  хорошем состоянии. Более того - функционирует до сих пор.

 "Пассаж" являет собой архитектурный комплекс, который находится на углу улиц Дерибасовской и Преображенськой с магазинами на первом этаже и номерами со второго по четвертый этажи.

Строительство "Пассажа" начали в 1898 году и в 1899 уже завершили. А 23 января 1900 года сооружение освятили.

В путеводителях начала прошлого века о "Пассаже" писали как об одной из наилучших гостиниц  Русской империи.


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Какой "Пассаж"!

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