Брат Эйфелевой башни

Дату завершения ремонтных работ на мосту Коцебу перенесли. Ранее в мэрии обещали, что отремонтируют мост до апреля-августа этого года, а теперь говорят, что работы затянутся до конца года. Об этом рассказал начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Андрей Шелюгин.

По его словам, ремонт верхней части моста закончится в сентябре, а вот над нижней частью и подпорами будут работать до конца 2017-го.

«Ремонт «брата Эйфелевой башни» близится к завершению. Мы провели большую реставрацию и теперь все аутентичные решетки возвращаются на свое место. Подготовительные и исследовательские работы, а также разработка проектно-сметной документации длились больше года. 99% аутентичных решеток были отреставрированы, а фонари отлиты заново по эскизам 19-го века. Также мы установим на мосту аутентичный герб», — сказала Шелюгин.

Замначальника управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Сандул сообщил, что ремонтные работы вошли в завершающую стадию.

«Определенные работы шли даже с опережением, например — строительство крыльев. Но не так просто было разобраться с подземными коммуникациями. На все работы потратили 46 млн грн», — отметил он.

Сандул также отметил, что сейчас движение на мосту закрыто из-за работ по замене теплотрассы. Но, по его словам, уже в сентябре оно возобновится — верхнюю часть моста откроют ко Дню города.