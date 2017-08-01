Годовщина начала обороны Одессы

5 августа на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко, состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу на Алее Славы, приуроченная к 76-й годовщине начала героической обороны Одессы во Второй мировой войне.

Почтить память героев, погибших, защищая свой город на Аллею Славы пришли руководство города и области, военнослужащие, ветераны, священнослужители, общественники, школьники и их родители.

На протяжении всего месяца в Одессе будут организованы поздравления участников героической обороны города на дому и предоставление ветеранам адресной материальной помощи.