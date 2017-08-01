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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Годовщина начала обороны Одессы

Категория: Фоторепортаж


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Годовщина начала обороны Одессы
Годовщина начала обороны Одессы
Годовщина начала обороны Одессы
Годовщина начала обороны Одессы
Годовщина начала обороны Одессы
Годовщина начала обороны Одессы
Годовщина начала обороны Одессы
Годовщина начала обороны Одессы
Годовщина начала обороны Одессы
Годовщина начала обороны Одессы
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5 августа на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко, состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу на Алее Славы, приуроченная к 76-й годовщине начала героической обороны Одессы во Второй мировой войне.

Почтить память героев, погибших, защищая свой город на Аллею Славы пришли руководство города и области, военнослужащие, ветераны, священнослужители, общественники, школьники и их родители.

На протяжении всего месяца в Одессе будут организованы поздравления участников героической обороны города на дому и предоставление ветеранам адресной материальной помощи.


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Годовщина начала обороны Одессы

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