Украинской полиции два года

Свой день рождения одесские полицейские отметили на Центральной алее парка им. Т.Г. Шевченко. После торжественного построения полицейских поздравили первые лица города и области. Глава областной полиции Дмитрий Головин вручил лучшим сотрудникам региона ведомственные награды, почетные грамоты и подарки – «за добросовестное отношение к своим обязанностям, инициативу и настойчивость».

Затем награды полицейским вручили глава одесской ОГА Максим Степанов, первый заместитель председателя облсовета Олег Радковский, и городской голова Геннадий Труханов.