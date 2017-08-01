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  • Просмотров: 62
  • Дата: Сегодня, 21:32
Сегодня, 21:32

Украинской полиции два года

Категория: Фоторепортаж


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Украинской полиции два года
Украинской полиции два года
Украинской полиции два года
Украинской полиции два года
Украинской полиции два года
Украинской полиции два года
Украинской полиции два года
Украинской полиции два года

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Свой день рождения одесские полицейские отметили на Центральной алее парка им. Т.Г. Шевченко. После торжественного построения полицейских поздравили первые лица города и области. Глава областной полиции Дмитрий Головин вручил лучшим сотрудникам региона ведомственные награды, почетные грамоты и подарки – «за добросовестное отношение к своим обязанностям, инициативу и настойчивость».                   

Затем награды полицейским вручили глава одесской ОГА Максим Степанов, первый заместитель председателя облсовета Олег Радковский, и городской голова Геннадий Труханов. 


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Украинской полиции два года

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