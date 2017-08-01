 
Информация к новости
  • Просмотров: 293
  • Дата: Сегодня, 17:33
Сегодня, 17:33

Самый зеленый театр

Категория: Фоторепортаж


prev

Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
Самый зеленый театр
next

Еще в середине 1930-х годов рядом со стадионом в парке Шевченко одесская городская власть решила организовать Зеленый театр. В июле 1936 года состоялось торжественное открытие. С того времени большее полвека это место привлекало одесситов и гостей города как танцевальная и концертная площадка, которая просуществовала до 1990-х годов. Потом был период забвения и запущенности, и только в 2015 году Зеленый театр опять открылся в Одессе.

Практически каждый день здесь происходят какие-нибудь события.

Сегодня, например, повились головы писателей с цветными языками. Они сделаны из ткани и смазаны клеем. Закреплены на желтой строительной рулетке. На ней же написаны слова из произведений их владельцев. Так, одесситы смогут подёргать за язык Сергея Жадана, Екатерину Бабкину, Софию Андрухович, Юрия Володарского и не только.

А по периметру Зеленого театра дети продают вещи, сделанные своими руками. Эта ярмарка проходит в рамках "Большого Детского Дня".

На зеленых газонах дети занимаются спортом и играют на свежем воздухе с аниматорами.

Здесь же читают сказки, проводят квесты, и мастер-классы: творческие — для маленьких художников, научно-технические — для «почемучек», кулинарные — для будущих шеф-поваров. Малышей учат играть на барабанах, высаживать растения и ухаживать за ними.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Самый зеленый театр

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 