Самый зеленый театр

Еще в середине 1930-х годов рядом со стадионом в парке Шевченко одесская городская власть решила организовать Зеленый театр. В июле 1936 года состоялось торжественное открытие. С того времени большее полвека это место привлекало одесситов и гостей города как танцевальная и концертная площадка, которая просуществовала до 1990-х годов. Потом был период забвения и запущенности, и только в 2015 году Зеленый театр опять открылся в Одессе.

Практически каждый день здесь происходят какие-нибудь события.

Сегодня, например, повились головы писателей с цветными языками. Они сделаны из ткани и смазаны клеем. Закреплены на желтой строительной рулетке. На ней же написаны слова из произведений их владельцев. Так, одесситы смогут подёргать за язык Сергея Жадана, Екатерину Бабкину, Софию Андрухович, Юрия Володарского и не только.

А по периметру Зеленого театра дети продают вещи, сделанные своими руками. Эта ярмарка проходит в рамках "Большого Детского Дня".

На зеленых газонах дети занимаются спортом и играют на свежем воздухе с аниматорами.

Здесь же читают сказки, проводят квесты, и мастер-классы: творческие — для маленьких художников, научно-технические — для «почемучек», кулинарные — для будущих шеф-поваров. Малышей учат играть на барабанах, высаживать растения и ухаживать за ними.