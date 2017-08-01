Алексеевский сквер – благоустроят

В мэрии Одессы планируют благоустроить сквер на Алексеевской площади.

По словам городского головы Геннадия Труханова, этот сквер — сборище асоциальных личностей, недостаточно освещен и поэтому небезопасен. Согласно проекту, в горсовете намерены восстановить зеленые насаждения в парке, установить освещение, скамейки, детскую площадку и обустроить место для выгула собак.

В этом сквере стоит один из старейших храмов в Одессе, Свято-Алексеевский, который недавно восстановили.