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  • Просмотров: 125
  • Дата: Вчера, 19:13
Вчера, 19:13

Алексеевский сквер – благоустроят

Категория: Фоторепортаж


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Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
Алексеевский сквер – благоустроят
next

В мэрии Одессы планируют благоустроить сквер на Алексеевской площади.

По словам городского головы Геннадия Труханова, этот сквер — сборище асоциальных личностей, недостаточно освещен и поэтому небезопасен. Согласно проекту, в горсовете намерены восстановить зеленые насаждения в парке, установить освещение, скамейки, детскую площадку и обустроить место для выгула собак.

В этом сквере стоит один из старейших храмов в Одессе, Свято-Алексеевский, который недавно восстановили.


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Алексеевский сквер – благоустроят

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