9 августа в Городской художественной галерее (Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь, ул. Успенская 4б) состоялось торжественное открытие выставки работ детей - пациентов отделения онкогематологии ОДКБ «Свет надежды». Выставка проходит по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, при поддержке Одесского областного Совета Мира и под патронатом Одесского городского головы Геннадия Леонидовича Труханова.

На выставке представлены рисунки детей, проходящих и прошедших лечение в отделении онкогематологии ОДКБ. Все работы были написаны под руководством талантливых педагогов, а именно - Павла Яйсо, руководителя художественной студии Одесского центра профессионально-технического образования и руководителя авторской творческой мастерской - Ольги Французовой, чьи работы так же вошли в экспозицию.