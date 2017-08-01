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  • Просмотров: 174
  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Свет надежды

Категория: Фоторепортаж


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Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
Свет надежды
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9 августа в Городской художественной галерее (Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь, ул. Успенская 4б) состоялось торжественное открытие выставки работ детей - пациентов отделения онкогематологии ОДКБ  «Свет надежды». Выставка проходит по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, при поддержке Одесского областного Совета Мира и под патронатом Одесского городского головы Геннадия Леонидовича Труханова.

На выставке  представлены рисунки детей, проходящих и прошедших лечение в отделении онкогематологии ОДКБ. Все работы были написаны под руководством талантливых педагогов, а именно - Павла Яйсо, руководителя художественной студии Одесского центра профессионально-технического образования и руководителя авторской творческой мастерской - Ольги Французовой, чьи работы так же вошли в экспозицию.


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Свет надежды

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