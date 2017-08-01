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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Комплекс для роста молодых спортивных дарований

Категория: Фоторепортаж


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Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований
Комплекс для роста молодых спортивных дарований

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Вчера в Суворовском районе Одессы на базе средней общеобразовательной школы №73 открыт новый современный спортивный комплекс.

  Он включает стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, площадки для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол, сектор для прыжков в длину, комплексы тренажеров и турников.

  На церемонии открытия комплекса присутствовали юные одесские спортсмены, учащиеся школы №73, жители Суворовского района, городской голова Геннадий Труханов, народный депутат Украины Дмитрий Голубов.

«Я поздравляю всех жителей Суворовского района с победой над разрухой, с созданием условий, которых достойны одесситы. У нас прекрасный город, достойные и красивые дети. Нам просто нужно создать им соответствующие условия для того, чтобы они росли и проявляли свои лучшие способности», - сказал мэр Одессы.

  По традиции в ознаменование открытия спортивного комплекса Геннадий Труханов и Дмитрий Голубов разыграли мяч и выполнили по нему первые символические удары.


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Комплекс для роста молодых спортивных дарований

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