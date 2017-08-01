Комплекс для роста молодых спортивных дарований

Вчера в Суворовском районе Одессы на базе средней общеобразовательной школы №73 открыт новый современный спортивный комплекс.

Он включает стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, площадки для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол, сектор для прыжков в длину, комплексы тренажеров и турников.

На церемонии открытия комплекса присутствовали юные одесские спортсмены, учащиеся школы №73, жители Суворовского района, городской голова Геннадий Труханов, народный депутат Украины Дмитрий Голубов.

«Я поздравляю всех жителей Суворовского района с победой над разрухой, с созданием условий, которых достойны одесситы. У нас прекрасный город, достойные и красивые дети. Нам просто нужно создать им соответствующие условия для того, чтобы они росли и проявляли свои лучшие способности», - сказал мэр Одессы.

По традиции в ознаменование открытия спортивного комплекса Геннадий Труханов и Дмитрий Голубов разыграли мяч и выполнили по нему первые символические удары.