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  • Дата: Сегодня, 15:43
Сегодня, 15:43

Двадцатая годовщина гибели Бориса Деревянко

Категория: Фоторепортаж


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Двадцатая годовщина гибели Бориса Деревянко
Двадцатая годовщина гибели Бориса Деревянко
Двадцатая годовщина гибели Бориса Деревянко
Двадцатая годовщина гибели Бориса Деревянко
Двадцатая годовщина гибели Бориса Деревянко
Двадцатая годовщина гибели Бориса Деревянко
Двадцатая годовщина гибели Бориса Деревянко
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11 августа в 20 годовщину гибели первого редактора газеты «Вечерняя Одесса» Бориса Деревянко в 1997 году от рук убийцы  на улице Филатова, у памятного знака на месте убийства собрались сотрудники газеты,  друзья Б. Деревянко и все те, кто чтит его память. Затем на 2 христианском  кладбище, к могиле  Бориса Деревянко были возложены цветы, и свежий номер газеты «Вечерняя Одесса». В продолжении траурных мероприятий в помещении Союза журналистов Украины на улице Романа Кармена, состоялась презентация книги «Гнездо Борисово» в эпоху перемен» написанной Ларисой Бурчо, которая стала редактором «Вечерней Одессы» после гибели Деревянко.


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Двадцатая годовщина гибели Бориса Деревянко

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