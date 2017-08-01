Двадцатая годовщина гибели Бориса Деревянко

11 августа в 20 годовщину гибели первого редактора газеты «Вечерняя Одесса» Бориса Деревянко в 1997 году от рук убийцы на улице Филатова, у памятного знака на месте убийства собрались сотрудники газеты, друзья Б. Деревянко и все те, кто чтит его память. Затем на 2 христианском кладбище, к могиле Бориса Деревянко были возложены цветы, и свежий номер газеты «Вечерняя Одесса». В продолжении траурных мероприятий в помещении Союза журналистов Украины на улице Романа Кармена, состоялась презентация книги «Гнездо Борисово» в эпоху перемен» написанной Ларисой Бурчо, которая стала редактором «Вечерней Одессы» после гибели Деревянко.