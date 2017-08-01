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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Велодорожка: Часть вторая

Категория: Фоторепортаж


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Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
Велодорожка: Часть вторая
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На Ольгиевской перешли к строительству велодорожки между Пастера и Княжеской

Первая часть, которая проходит от Софиевской до Пастера, уже готова.

По словам велосипедистов, пока там не хватает разметки. На велодорожке паркуют машины и ходят люди. И все равно, очень приятно катиться по специально выделенной, гладкой, новой дорожке.

Отметим, строительство ведётся по плану, который мэрия утвердила в 2015 году. В будущем в центре Одессы должно появиться единое велокольцо. Следующим обустроят квартал до Коблевской.


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Велодорожка: Часть вторая

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