По Пастера можно только ходить

От Преображенской до переулка Сеченова - такова протяжённость беспрецедентной траншеи вырытой по улице Пастера в связи с заменой теплосети, которую проводит КП «Теплоснабжение города Одессы».

По словам директора коммунального предприятия Дениса Рудого за последние несколько лет здесь 28 раз латали трубы, однако на первом же этапе проведенных испытаний труба дала четыре прорыва. Отказ от проведения этого ремонта мог существенно усложнить подачу тепла в центр города, поскольку состояние теплотрассы оставляет желать лучшего. При этом в замене нуждается не только участок по улице Пастера, но и теплотрасса от конца этой улицы и до «Глухого моста» на Пересыпи.

Новые трубы укладываемые взамен старых имеют гарантийный срок 25 лет, а по факту способны без проблем служить до 50 лет. Так что можно надеяться, что после окончания ремонтных работ прекратятся перебои с подачей тепла.