Дюка нарядили в вышиванку

На знаменитый памятник герцогу де Ришелье в Одессе надели национальную украинскую сорочку с "одесским" орнаментом.

Роспись на сорочке представляет из себя смесь одесских символов: морского руля и якоря.

В таком виде памятник герцогу пробудет до 24 августа – Дня Независимости Украины. В этот день на Приморском бульваре будет проходить Вышиванковый фестиваль – уже традиционная выставка-магазин украинских этнических изделий. Таким образом, Дюк тоже стал участником фестиваля и получил вышиванку номер 1.