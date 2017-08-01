 
Информация к новости
  • Просмотров: 125
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Дюка нарядили в вышиванку

Категория: Фоторепортаж


prev

Дюка нарядили в вышиванку
Дюка нарядили в вышиванку
Дюка нарядили в вышиванку
Дюка нарядили в вышиванку
Дюка нарядили в вышиванку
Дюка нарядили в вышиванку
Дюка нарядили в вышиванку
Дюка нарядили в вышиванку
Дюка нарядили в вышиванку
Дюка нарядили в вышиванку
Дюка нарядили в вышиванку
Дюка нарядили в вышиванку
Дюка нарядили в вышиванку
Дюка нарядили в вышиванку
Дюка нарядили в вышиванку
next

На знаменитый памятник герцогу де Ришелье в Одессе надели национальную украинскую сорочку с "одесским" орнаментом.
Роспись на сорочке представляет из себя смесь одесских символов: морского руля и якоря.
В таком виде памятник герцогу пробудет до 24 августа – Дня Независимости Украины. В этот день на Приморском бульваре будет проходить Вышиванковый фестиваль – уже традиционная выставка-магазин украинских этнических изделий. Таким образом, Дюк тоже стал участником фестиваля и получил вышиванку номер 1.

 


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Дюка нарядили в вышиванку

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 