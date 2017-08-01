Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский

На Гагаринском плато армянская община заканчивает работы по благоустройству Ереванского сквера.

В данный момент рабочие озеленяют территорию, кладут плитку и строят уникальный светомузыкальный фонтан. В планах установить каменные кресты, свойственные армянской культуре.

Сквер будет доступным для всех желающих, однако на ночь его хотят закрывать в целях безопасности. Все работы проводятся за счёт армянской общины.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что город поможет общине в разработке и оформлении необходимых документов. Также при поддержке городской власти благоустроят территорию за пределами сквера: создадут тротуары и парковочные места, обновят дорожное покрытие.