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  • Дата: Сегодня, 19:25
Сегодня, 19:25

Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский

Категория: Фоторепортаж


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Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский
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На Гагаринском плато армянская община заканчивает работы по благоустройству Ереванского сквера.
В данный момент рабочие озеленяют территорию, кладут плитку и строят уникальный светомузыкальный фонтан. В планах установить каменные кресты, свойственные армянской культуре.
Сквер будет доступным для всех желающих, однако на ночь его хотят закрывать в целях безопасности. Все работы проводятся за счёт армянской общины.
Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что город поможет общине в разработке и оформлении необходимых документов. Также при поддержке городской власти благоустроят территорию за пределами сквера: создадут тротуары и парковочные места, обновят дорожное покрытие.


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Еще один светомузыкальный фонтан. Теперь армянский

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