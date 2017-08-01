Фотопрогулка у "новой мэрии"

Вокруг «новой мэрии», куда, по словам городского головы, уже осенью должны начать переезд структурные подразделения горсовета, работы идут полным ходом.

Также полным ходом идет прокладка подземных коммуникаций. На завершающем этапе находятся и работы по укладке тротуарной плитки и бордюров вдоль трамвайных путей по улице Авиационной. Кроме того, у 4-этажного здания появилась пристройка с лестничными пролетами.

К сожалению, не обошлось и без общения с очень бдительной охраной объекта. Хотелось бы пожелать ей почаще улыбаться и с уважением относиться к работе журналистов.