Кто подарил Горсад Одессе?

Городской сад – излюбленное место отдыха одесситов и одно из самых посещаемых гостями города. Почти ровесник Одессы, самый старый городской парк имеет очень много различных названий: Публичный сад, Казенный сад, Одесский городской сад, Городской сад, Казенный городской сад, Дерибасовский сад, Дерибасовский городской сад, сад Лассаля и даже сквер Джордано Бруно.

Городской сад был подарен городу младшим братом основателя Одессы Феликсом Де Рибасом в 1806 году.

Согласно историческим документам, первые деревья в этом саду Феликс и Иосиф Де Рибас посадили «не позже осени 1796 года». В период с 1803 по 1806 год, известный градоначальник Одессы Дюк де Ришелье активно помогал Феликсу обустраивать Городской сад.

После того, как Феликс Де Рибас подарил Городской сад и тот перешел во владение города, начали проводиться активные работы по его благоустройству и расширению.

В то время Городской сад был местом гуляний и развлечений. Здесь можно было поесть мороженое и выпить кофе, послушать в исполнении музыкального оркестра попурри из самых известных произведений и просто насладиться отдыхом в тени деревьев.