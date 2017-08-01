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  • Дата: Сегодня, 20:28
Сегодня, 20:28

Девичий велопробег

Категория: Фоторепортаж


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Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
Девичий велопробег
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Первый массовый девичий велопробег «GIRLS LOVE BIKE» состоялся в Одессе в субботу, 19 августа.

Идея сделать массовый велопробег родилась спонтанно — просто захотелось объединить всех прекрасных любительниц велоспорта. Придумали логотип, создали команду сильных девочек. Пригласили мальчиков-велосипедистов, они сопровождали девичью команду — охраняли и регулировали движение на перекрестках. Также несколько мотоциклистов на короткое время одну за другой перекрывали улицы, по которым двигалась колонна.

Велопробег стартовал в 18:00 от памятника Дюку де Ришелье. После старта колонна проехала по Ришельевской, Канатной, Сегедской до 9-й станции Фонтана, затем по улице Черняховского, проспекту Шевченко к памятнику Неизвестному матросу.


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Девичий велопробег

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