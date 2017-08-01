Летние игры по пляжным видам спорта в Затоке

Наконец спала аномальная августовская жара, которая на протяжении нескольких недель буквально испытывала одесситов на прочность, и наступил, пожалуй, самый любимый для всех отдыхающих бархатный сезон. Именно сейчас пришла пора отдохнуть от изнуряющего зноя и посвятить последние тёплые дни лета активному отдыху и занятиям спортом на свежем воздухе. Прекрасной возможностью интересно и с пользой провести свой выходной стали «Летние игры», которые прошли на базе отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия» в пгт. Затока. 19 августа здесь прошли соревнования по пляжному футболу и волейболу – в нём приняли участие студенты и представители профессорско-преподавательского состава Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета.