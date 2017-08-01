Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов призвал одесситов прекратить бороться друг с другом и наконец начать созидать.

Первые лица области и города выступили с поздравительными речами на торжественном мероприятии по случаю 26-ой годовщины независимости Украины, которое состоялось 23 августа в Одесском театре оперы и балета.

Глава облсовета Анатолий Урбанский отметил, что в общем–то неважно, на каком языке говорят украинцы, главное, чтобы дела были на благо страны: «Уважаемое панство, за эти 26 лет Украина приобрела друзей и ощутила поддержку всего мира. Украина 1991-го и 2017 года — это две большие разницы. Неважно, на каком языке мы говорим, важно то, что мы делаем для страны. Мы сохранили единство, хоть и спорим на тяжёлом пути».

Мэр Одессы Геннадий Труханов последовал примеру своих коллег и тоже выступил на украинском языке, только более с краткой речью, пожелав счастья, здоровья и мира.