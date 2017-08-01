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  • Дата: Вчера, 18:39
Вчера, 18:39

Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском

Категория: Фоторепортаж


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Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском
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Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов призвал одесситов прекратить бороться друг с другом и наконец начать созидать.

Первые лица области и города выступили с поздравительными речами на торжественном мероприятии по случаю 26-ой годовщины независимости Украины, которое состоялось 23 августа в Одесском театре оперы и балета.

Глава облсовета Анатолий Урбанский отметил, что в общем–то неважно, на каком языке говорят украинцы, главное, чтобы дела были на благо страны: «Уважаемое панство, за эти 26 лет Украина приобрела друзей и ощутила поддержку всего мира. Украина 1991-го и 2017 года — это две большие разницы. Неважно, на каком языке мы говорим, важно то, что мы делаем для страны. Мы сохранили единство, хоть и спорим на тяжёлом пути».

Мэр Одессы Геннадий Труханов последовал примеру своих коллег и тоже выступил на украинском языке, только более с краткой речью, пожелав счастья, здоровья и мира.


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Ко Дню независимости Труханов заговорил на украинском

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