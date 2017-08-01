В Одессе отмечают День Независимости Украины

Празднование 26-й годовщины Независимости Украины в Одессе по традиции началось с торжественного возложения цветов к памятнику украинского поэта Тараса Шевченко.

В церемонии приняли участие руководство города и области, депутаты, духовенство, военные, общественники, представители политических сил. Поздравил одесситов с праздником и городской голова Геннадий Труханов.

«Прежде всего, хочу пожелать вам всем мира, мира и процветания нашей страны. Чтобы это осуществилось, одного пожелания недостаточно. Надо упорно, кропотливо работать, работать над тем, чтобы в стране был мир, работать над тем, чтобы в стране росло благосостояние нашего народа, и процветали наши города, что мы, городская власть, и делаем из года в год», - отметил Геннадий Труханов.