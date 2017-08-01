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  • Просмотров: 37
  • Дата: Сегодня, 18:42
Сегодня, 18:42

Прошлогодний рекорд не побили…

Категория: Фоторепортаж


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Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
Прошлогодний рекорд не побили…
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Но все участники ставшей уже традиционной «Вышиванковой цепи», которая на День Независимости 24 августа стартовала от памятника Дюку на Приморском бульваре, получили большое удовольствие. Погода была не слишком жаркая, а организаторы заготовили достаточное количество минеральной воды для всех участников акции. Поэтому 2 тысячи 464 человек одетых в «вышиванки» с комфортом прошлись, взявшись за руки живой цепью, сначала от Дюка, также облаченного в «вышиванку», вниз по Потемкинской лестнице. Затем, перейдя по подземному переходу, прошли по эстакаде морвокзала, спустились к морю, обошли Свято-Николаевский храм, и снова поднявшись вверх на эстакаду, почти дошли до Потемкинской лестницы. А побитие рекорда 2016 года, когда в «Вышиванковой цепи» приняли участие 3 тыс. 351 человек, перенесли на следующий год.


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Прошлогодний рекорд не побили…

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