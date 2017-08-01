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  • Дата: Сегодня, 17:34
Сегодня, 17:34

Одесситы украшают свой двор

Категория: Фоторепортаж


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Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
Одесситы украшают свой двор
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Одесситы, бесконечно влюблённые в свой город самостоятельно, без посторонней помощи, с любовью украшают двор, в котором живут. Такой двор можно увидеть только на Молдаванке: палисадники, цветы, виноград.

А на улице Серова, например, поменяли старые почтовые ящики на новые, которые смело могут претендовать на звание «произведение искусства».

В советское время, как говорят жители двора, на фасадной стене дома красовалась табличка "Двор образцового порядка". Сейчас таблички отменили, а образцовый порядок поддерживается.


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Одесситы украшают свой двор

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