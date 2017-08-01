Одесситы украшают свой двор

Одесситы, бесконечно влюблённые в свой город самостоятельно, без посторонней помощи, с любовью украшают двор, в котором живут. Такой двор можно увидеть только на Молдаванке: палисадники, цветы, виноград.

А на улице Серова, например, поменяли старые почтовые ящики на новые, которые смело могут претендовать на звание «произведение искусства».

В советское время, как говорят жители двора, на фасадной стене дома красовалась табличка "Двор образцового порядка". Сейчас таблички отменили, а образцовый порядок поддерживается.