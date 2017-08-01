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  • Просмотров: 206
  • Дата: Сегодня, 16:11
Сегодня, 16:11

В поисках Made in Ukraine

Категория: Фоторепортаж


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В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
В поисках Made in Ukraine
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В Одессе 26 и 27 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Т.Г. впервые в Одессе проходит фестиваль «В поисках Made in Ukraine».

Организаторы приготовили для одесситов много интересного. Здесь можно увидеть продукцию 100 лучших производителей из всей страны. Они привезли богатый ассортимент товаров, от зубной щетки до одежды и предметов интерьера.

Команда проекта тщательным образом отбирала торговые марки, которые достойны представлять украинского производителя в Одессе.


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В поисках Made in Ukraine

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