В Одессе 26 и 27 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Т.Г. впервые в Одессе проходит фестиваль «В поисках Made in Ukraine».

Организаторы приготовили для одесситов много интересного. Здесь можно увидеть продукцию 100 лучших производителей из всей страны. Они привезли богатый ассортимент товаров, от зубной щетки до одежды и предметов интерьера.

Команда проекта тщательным образом отбирала торговые марки, которые достойны представлять украинского производителя в Одессе.