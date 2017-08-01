Дюк высоко оценил работу украинских дизайнеров

Бесспорно самым красивым мероприятие «Вышиванкового фестиваля», проходящего с 23 августа на Приморском бульваре, стал показ моделей украинских дизайнеров прошедший 26 августа прямо возле памятника Дюку де Ришелье. Юные модели продемонстрировали изделия таких брендов как «Два кольори», «Фолк Мода», «Народний бутік» и ряда других, у которых вышиванка была использована в качестве основного элемента одежды. Показанные модели вызвали большой интерес среди одесситов и гостей города.