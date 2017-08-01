 
Информация к новости
  • Просмотров: 30
  • Дата: Сегодня, 00:00
Сегодня, 00:00

Один из пяти - осуществит свой проект в целом

Категория: Фоторепортаж


prev

Один из пяти - осуществит свой проект в целом
Один из пяти - осуществит свой проект в целом
Один из пяти - осуществит свой проект в целом
Один из пяти - осуществит свой проект в целом
Один из пяти - осуществит свой проект в целом
Один из пяти - осуществит свой проект в целом
Один из пяти - осуществит свой проект в целом
Один из пяти - осуществит свой проект в целом
Один из пяти - осуществит свой проект в целом
Один из пяти - осуществит свой проект в целом
Один из пяти - осуществит свой проект в целом
Один из пяти - осуществит свой проект в целом
Один из пяти - осуществит свой проект в целом
Один из пяти - осуществит свой проект в целом
Один из пяти - осуществит свой проект в целом
Один из пяти - осуществит свой проект в целом
next

Впервые в стенах Одесской музкомедии 28 августа прошла международная лаборатория постановок молодыми режиссерами. Инициатива проводится в рамках проекта «Open doors.+»

Цель творческого эксперимента – поддержать молодых режиссеров, работающих в жанрах оперетта, мюзикл и рок-опера. Участники конкурса: один француз, россиянка, и три наших соотечественника представили свои 20 минутные варианты постановок членам жюри и зрителям. По результатам увиденного жюри определит самую интересную работу, и победитель сможет осуществить в целом свой проект на сцене одесской музкомедии.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Один из пяти - осуществит свой проект в целом

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 