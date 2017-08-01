Один из пяти - осуществит свой проект в целом

Впервые в стенах Одесской музкомедии 28 августа прошла международная лаборатория постановок молодыми режиссерами. Инициатива проводится в рамках проекта «Open doors.+»

Цель творческого эксперимента – поддержать молодых режиссеров, работающих в жанрах оперетта, мюзикл и рок-опера. Участники конкурса: один француз, россиянка, и три наших соотечественника представили свои 20 минутные варианты постановок членам жюри и зрителям. По результатам увиденного жюри определит самую интересную работу, и победитель сможет осуществить в целом свой проект на сцене одесской музкомедии.