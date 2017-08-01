Одесский - самый большой скейт-парк в стране

В одесском парке им. Шевченко наводят лоск на новенькой скейт-площадке, официальное открытие которой запланировано на 3 сентября. Сейчас территорию скейт-парка ограждают лишь красные ленты, за которыми "кучкуются" поклонники экстремальных видов спорта, обсуждая рельеф площадки и всевозможные трюки, которые смогут здесь сделать.

Площадку уже назвали лучшей в стране. К слову, оборудовали и подъезды к скейт-парку, а напротив поставили дизайнерские скамейки и урны, напоминающие по форме морские волны. Автором проекта стал архитектор Анатолий Ексарев, который также разработал один из планов реконструкции Греческого парка под Приморским бульваром.

В день открытия площадки здесь разыграют Кубок скейтбординга Украины. В ассоциации Skate Ukraine, которая является организатором состязаний, "Сегодня" рассказали, что одесская скейт-площадка — самая большая в Украине. Ее площадь составляет около 1000 квадратных метров, внешним обликом она походит на "коллегу" из Барселоны.