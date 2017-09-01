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  • Просмотров: 124
  • Дата: Сегодня, 18:17
Сегодня, 18:17

Очарование той Одессы

Категория: Фоторепортаж


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Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы
Очарование той Одессы

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1 сентября,  в Музее западного и восточного искусства открылась выставка «Одесса в старых фотографиях». В трех музейных залах на 41-м стенде будут представлены интересные страницы истории города.

Авторы выставки – журналист и фоторепортер Евгений Волокин и коллекционер и краевед Анатолий Дроздовский. Инициатором ее проведения стал председатель попечительского совета музея Юрий Маслов, а спонсором – член попечительского совета Пантелис Бумбурас.

Главная цель проекта – показать, как менялась Одесса в разные периоды своей истории. Аркадия, Воронцовский дворец, Куликово поле, Железнодорожный вокзал, Екатерининская площадь – это лишь малая часть того, что представят на выставке. Снимки, многие из которых уникальны, найдены в семейных архивах, предоставлены коллекционерами, приобретены на аукционах.

 


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Очарование той Одессы

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