Очарование той Одессы

1 сентября, в Музее западного и восточного искусства открылась выставка «Одесса в старых фотографиях». В трех музейных залах на 41-м стенде будут представлены интересные страницы истории города.

Авторы выставки – журналист и фоторепортер Евгений Волокин и коллекционер и краевед Анатолий Дроздовский. Инициатором ее проведения стал председатель попечительского совета музея Юрий Маслов, а спонсором – член попечительского совета Пантелис Бумбурас.

Главная цель проекта – показать, как менялась Одесса в разные периоды своей истории. Аркадия, Воронцовский дворец, Куликово поле, Железнодорожный вокзал, Екатерининская площадь – это лишь малая часть того, что представят на выставке. Снимки, многие из которых уникальны, найдены в семейных архивах, предоставлены коллекционерами, приобретены на аукционах.