Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова

Музыкальное событие прошло в Горсаду.

Участвовал Одесский национальный филармонический оркестр, дирижер — заслуженный артист Украины Игорь Шаврук. Не обошлось и без джазовых исполнителей: на сцене ротонды выступили Тамара Лукашева, Анастасия Букина и не только.

В программе: авторские аранжировки мелодий и всеми любимые джазовые композиции, а также масштабные работы для театра и кино.

Больше года назад, 2 мая 2016-го, ушел из жизни знаменитый одессит – джазовый музыкант, пианист и организатор фестиваля Odessa Jazz Fest Юрий Кузнецов.