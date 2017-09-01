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Сегодня, 10:23

Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова

Категория: Фоторепортаж


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Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова
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Музыкальное событие прошло в Горсаду.

Участвовал Одесский национальный филармонический оркестр, дирижер — заслуженный артист Украины Игорь Шаврук. Не обошлось и без джазовых исполнителей: на сцене ротонды выступили Тамара Лукашева, Анастасия Букина и не только.

В программе: авторские аранжировки мелодий и всеми любимые джазовые композиции, а также масштабные работы для театра и кино.

Больше года назад, 2 мая 2016-го, ушел из жизни знаменитый одессит – джазовый музыкант, пианист и организатор фестиваля Odessa Jazz Fest Юрий Кузнецов.


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Концерт памяти маэстро Юрия Кузнецова

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