Потасовки, кувалды и газ в центре Одессы

Потасовки, кувалды, противостояние с полицией и слезоточивый газ: так вчера в Одессе протестовали против строительства у знаменитого дома-стены в Воронцовском переулке. Напомним: в центре конфликта один из самых известных одесских домов, расположенных в историческом центре города, оказался несколько лет тому назад, когда рядом с ним началось строительство двухэтажного здания. Горожане, протестующие против этой стройки, уверены, что такое соседство уничтожит редкий визуальный эффект, благодаря которому дом-стена и стал одной из достопримечательностей Одессы.