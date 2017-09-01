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  • Просмотров: 513
  • Дата: Сегодня, 11:10
Сегодня, 11:10

Потасовки, кувалды и газ в центре Одессы

Категория: Фоторепортаж


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Потасовки, кувалды и газ в центре Одессы
Потасовки, кувалды и газ в центре Одессы
Потасовки, кувалды и газ в центре Одессы
Потасовки, кувалды и газ в центре Одессы
Потасовки, кувалды и газ в центре Одессы
Потасовки, кувалды и газ в центре Одессы
Потасовки, кувалды и газ в центре Одессы
Потасовки, кувалды и газ в центре Одессы
Потасовки, кувалды и газ в центре Одессы
Потасовки, кувалды и газ в центре Одессы
Потасовки, кувалды и газ в центре Одессы
Потасовки, кувалды и газ в центре Одессы
Потасовки, кувалды и газ в центре Одессы
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Потасовки, кувалды, противостояние с полицией и слезоточивый газ: так вчера в Одессе протестовали против строительства у знаменитого дома-стены в Воронцовском переулке. Напомним: в центре конфликта один из самых известных одесских домов, расположенных в историческом центре города, оказался несколько лет тому назад, когда рядом с ним началось строительство двухэтажного здания. Горожане, протестующие против этой стройки, уверены, что такое соседство уничтожит редкий визуальный эффект, благодаря которому дом-стена и стал одной из достопримечательностей Одессы.


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Потасовки, кувалды и газ в центре Одессы

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