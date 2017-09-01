За дом Руссова взялись немцы

5-го сентября, у стен многострадального дома Руссова появились работники, которые убирают «строительные» леса и защитную сетку.

Кроме того, производится фотосъемка всех элементов здания с целю создания полноценного 3D-макета всего дома Руссова. Все эти действия проводятся сотрудниками немецкой компании Christoroi в рамках подготовки к реконструкции строения. В настоящее время ведется создание графического образа, восстановление детального чертежа дома.

Специалисты из Германии — это субподрядчики, которых привлекла к реализации проекта компания Remmers, специализирующаяся на восстановительных работах в ходе реставрации старинных объектов.

Представители германской Christoroi лишь отметили, что восстановленный дом Руссова не будет точной копией того здания, которое так хорошо знакомо одесситам, так как навсегда утеряны уникальные элементы интерьера и декора, а составляющие несущих конструкций нуждаются в замене.