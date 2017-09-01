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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Скрытое и явное

Категория: Фоторепортаж


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Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
Скрытое и явное
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Выставка художественных работ Алины Безбабной "Скрытое и явное"открылась в выставочном зале Одесского историко-краеведческого музея.

В экспозиции выставки представленные работы молодого одесского автора Алины Безбабной в цвете и графике, натюрморты, пейзажи, композиции, куклы из папье-маше. В своих работах она использует разные материалы: пастель, графитовый карандаш, акварельные карандаши, уголь, маркеры, тушь, акварель, масло, а также комбинации техник и пытается продолжить концепцию импрессионистов : видеть, чувствовать, выражать.


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Скрытое и явное

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