Реставрация дома Новикова на углу Дерибасовской и Ришельевской почти завершена.

Строители оштукатурили фасад памятника архитектуры, обновили мозаику и восстановили металлические элементы на балконных перилах. Также рабочие подготовили каркас башни здания к обшивке металлом.

После завершения реставрации здание планируют оборудовать подсветкой.

Отметим, дом Новикова построили больше века назад. Он появился на месте особняка итальянца Витторио Поджио, героя русско-турецкой войны. Восстанавливать здание начали в феврале этого года.