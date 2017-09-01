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  • Просмотров: 183
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Реставрация дома Новикова

Категория: Фоторепортаж


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Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
Реставрация дома Новикова
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Реставрация дома Новикова на углу Дерибасовской и Ришельевской  почти завершена.

Строители  оштукатурили фасад памятника архитектуры, обновили мозаику и восстановили металлические элементы на балконных перилах. Также рабочие подготовили каркас башни здания к обшивке металлом.

После завершения реставрации здание планируют оборудовать подсветкой.

Отметим, дом Новикова построили больше века назад. Он появился на месте особняка итальянца Витторио Поджио, героя русско-турецкой войны. Восстанавливать здание начали в феврале этого года.


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Реставрация дома Новикова

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