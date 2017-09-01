Здание подрастет на три этажа

Дом №62 по Пантелеймоновской (угол Пушкинской, напротив железнодорожного вокзала), который полтора десятилетия был закрыт рекламными конструкциями, активно реконструируют.

Как сообщает информационный плакат, он подрастет на три этажа, один из которых будет мансардным.

Стройку тщательно маскируют. Проникнуть туда, тем более с фотоаппаратом, невозможно.

Заказчиком работ выступает компания «Золота осінь плюс», конечным бенефициаром которой является предприниматель Дмитрий Френкель. Ему же принадлежит сеть супермаркетов «Обжора». Судя по эскизу реконструкции, один из магазинов этой сети и разместится в №62.