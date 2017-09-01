Премьер-министр Владимир Гройсман посетил Одессу

Глава правительства приехал в город с рабочим визитом. Визит стартовал с церемонии закладки капсулы по случаю строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорту Одессы.

Затем Владимир Гройсман принял участие в работе Международной транспортной конференции высоко уровня «Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия».

Также в рамках рабочего визита Владимир Гройсман ознакомился с капитальным ремонтом участка трассы Одесса-Киев.

В присутствии премьера на Одесской таможне начал свою работу первый в Украине «АвтоХАБ» для удобного и быстрого таможенного оформления автомобилей. Проект пилотный. Его уникальность состоит в том, что все формальности осуществляются в одном месте представителями ряда государственных и негосударственных органов и организаций. Таможенники и пограничники сотрудничают совместно с сотрудниками филиала сервисного центра МВД.