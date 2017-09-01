Прекращают работу три трамвайных маршрута

Согласно приказу департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, по причине капитального ремонта трамвайной развязки на пересечении улиц Балковской, Атамана Головатого, Одария и Черноморского казачества, с 11 сентября 2017г. на время проведения ремонтных работ будет прекращено движение трамвайных маршрутов №1, 6, 7.

Для компенсации неудобств количество автобусов на маршрутах в сторону поселка Котовского от Пересыптьского моста будет увеличено.

Часть вагонов будут ходить от завода «Центролит» до Лузановки с интервалом в 15 минут.

Работы по реконструкции трамвайного полотна займут не больше 10-ти дней – заверили специалисты. После чего трамваи от моста и до поселка Котовского возобновят работу в прежнем режиме.