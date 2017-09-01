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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Прекращают работу три трамвайных маршрута

Категория: Фоторепортаж


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Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
Прекращают работу три трамвайных маршрута
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Согласно приказу департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, по причине капитального ремонта трамвайной развязки на пересечении улиц Балковской, Атамана Головатого, Одария и Черноморского казачества, с 11 сентября 2017г. на время проведения ремонтных работ будет прекращено движение трамвайных маршрутов №1, 6, 7.

Для компенсации неудобств количество автобусов на маршрутах в сторону поселка Котовского от Пересыптьского моста будет увеличено.

Часть вагонов будут ходить от завода «Центролит» до Лузановки с интервалом в 15 минут.

Работы по реконструкции трамвайного полотна займут не больше 10-ти дней – заверили специалисты. После чего трамваи от моста и до поселка Котовского возобновят работу в прежнем режиме.


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Прекращают работу три трамвайных маршрута

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